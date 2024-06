Online-Petition soll Rückenwind geben: Kitas werden teurer – Wernauer Eltern fordern Rücknahme der Beschlüsse

1 Eltern in Wernau müssen mehr für die Kinderbetreuung bezahlen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Familien in Wernau müssen bald mehr für die Kinderbetreuung bezahlen. Dagegen formiert sich nun Protest. Eltern haben eine Online-Petition gestartet, in der sie unter anderem eine Staffelung nach Einkommen fordern.











In Wernau regt sich Protest gegen steigende Kitagebühren. Bereits im vergangenen Jahr waren die Elternentgelte um 8,5 Prozent angehoben worden. Jetzt hat die Stadt den Eltern in einem Brief mitgeteilt, dass die Gebühren im September 2024 nochmals um 7,5 Prozent und 2025 um 7,3 Prozent steigen werden. Die Erhöhung dürfte auch die Einrichtungen von freien und konfessionellen Einrichtungen betreffen, die in der Vergangenheit bei den Gebühren analog zur Stadt verfahren sind.