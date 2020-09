1 Fröhlicher Auftakt zum Online Handel(n). Von Corona war da noch nicht die Rede. Foto: Roberto Bulgrin

Corona machte dem großen Projekt Online Handel(n) fast einen Strich durch die Rechnung. Dabei war es gerade jetzt nötig, digital die Kurve zu bekommen. Dann wurde aber doch noch alles gut.

Esslingen - Und irgendwie geht es doch: Eine Weile schien es, als würde die Corona-Krise das große Marktprojekt „Online Handel(n)“ mächtig einbremsen. Gleichzeitig war es nötiger denn je. Jetzt treiben die Verantwort­lichen in Esslingen und Plochingen es aber weiter voran. Übernächste Woche, am 21. September, wird es eine weitere öffentliche Veranstaltung für Gewerbetreibende aus Esslingen und Plochingen geben. Das Projektmanagement lädt ins Hotel Park Consul in Esslingen ein. Bis zu 50 Personen fasst der Saal. An Infoständen werden die zurückliegenden Corona-Monate aufgearbeitet, das bisher Erreichte präsentiert. Mit dabei ist auch Bechtle Digital, das ist die Digitaleinheit der Eßlinger Zeitung. Bechtle Digital ist Kooperationspartner.

Das Projekt „Online(n) Handeln Esslingen/Plochingen“ startete Anfang März mit einer gut besuchten Eröffnungsveranstaltung. Dann kam Corona und die Verantwortlichen hatten zwei Probleme: Das Dauerthema Digitalisierung musste noch schneller als geplant in den Handel und das lokale Gewerbe getragen werden. Auf der anderen Seite aber konnten Veranstaltungen wie Schulungen nur im Internet stattfinden. Seit Ende Juni nun finden auch wieder Veranstaltungen von Angesicht zu Angesicht statt. „Es war eine sehr vertrackte Zeit für das Projekt“, so das Resümee von Thomas Müller. Müller leitet das Esslinger Citymanagement und treibt an dieser Stelle das Projekt für die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH voran.