Online-Auktion: Details zur Versteigerung der Requisiten aus dem SWR-Fundus

6 Der SWR lässt Requisiten aus seinem Fundus in Baden-Baden verkaufen. Foto: SWR/Thorsten Hein

Der SWR trennt sich von Schätzen aus seinem Requisiten-Fundus. In einer Online-Auktion werden außergewöhnliche Gegenstände versteigert. Was bereits bekannt ist.











Link kopiert

Der Südwestrundfunk versteigert verbleibende Stücke aus dem Requisiten-Fundus im Rahmen einer Online-Auktion. Hintergrund: Die Lagerhalle des Senders in Baden-Baden wurde verkauft und muss bis Ende des Jahres leer geräumt werden.

„Einige der Stücke stammen aus Showdekorationen, wie zum Beispiel der ‚Schlagerparade der Volksmusik’ oder ‚Flitterabend’“, erklärt eine Pressesprecherin des Senders. Darunter auch skurrile Gegenstände wie überdimensionale Kuckucksuhren, übergroße plastische Lederhosen oder riesige Blumenblüten. Aber auch viele historische Requisiten befinden sich darunter, wie etwa alte Türen, Kutschen, Telefonzellen, Konfettikanonen oder sogar ein roter Trabant, der in der Mitte durchgeschnitten ist.

Arztpraxis aus den 1950ern

Neben auffälligen Requisiten sollen unter den Gegenständen aber auch sämtliche Möbel aus allen Jahrzehnten der vergangenen 150 Jahre sein. Unter anderem eine Ladenausstattung und Arztpraxis-Möbel aus den 1950er Jahren sollen unter den Hammer kommen. Laut SWR-Angaben soll es auch Gegenstände geben, die sogar bei der Produktion von Kinofilmen zum Einsatz kamen. Ins Detail geht der Sender aber bislang nicht. Er will es offenbar spannend machen.

Ein Teil ging an verschiedene Theater

Dass der Fundus bei der Landesrundfunkanstalt keine Zukunft mehr hat, ist seit Ende 2021 bekannt. Der SWR muss sparen, das Lagern der Requisiten kostet Geld. Bereits in den vergangenen Monaten war ein Teil der Stücke an Theater übergeben worden, darunter unter anderem das Stuttgarter Staatstheater und das Theater in Baden-Baden, teilte der SWR vor einigen Monaten gegenüber unserer Redaktion mit.

Abgewickelt und organisiert wird die Versteigerung in den nächsten Wochen von der Firma Restlos, auf der Online-Plattform sollen die Gegenstände veröffentlicht werden. Wer auf ausgefallenes Interieur steht, der sollte sich deshalb schon einmal den 17. Oktober vormerken, denn am Donnerstag um 16 Uhr soll die Auktion beginnen, so eine Mitarbeiterin von Restlos.

Einige Aufnahmen aus dem SWR-Fundus sehen Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich gerne durch.