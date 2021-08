2 Der Stuttgarter Omid Javanshad hat die Gua Limo entwickelt und spricht selbstbewusst von der „dicksten Limo der Stadt“. Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Eigentlich ist der Stuttgarter Omid Javanshad Architekt. Doch 2018 begann er, Limo-Rezepte zu testen. Warum Javanshad sein Getränk heute als die dickste Limo der Stadt bezeichnet und wie die Liebe den Guavensaft einst nach Deutschland brachte.

Stuttgart - Der Stuttgart Omid Javanshad hat vor drei Jahren damit begonnen, eine neue Limo mit dem Saft der Guave zu entwickeln. Herausgekommen ist die Gua Limo. Ein Getränk irgendwo zwischen süßem Saftschorle und saurer Limo. In vielen Restaurants und Kiosken in Stuttgart gibt es sie bereits. Doch im Getränke-Business ist die Stuttgarter Limo noch eine kleine Nummer. Das will der 40-jährige Chef von Gua aber ändern.

Angefangen habe alles Ende der 60er Jahre, Omid Javanshad war da noch gar nicht auf der Welt. Martin Widerkehr, heute Seniorchef der gleichnamigen Unternehmensgruppe hinter Gua, begann den Saft der Guave nach Deutschland zu importieren – angeblich aus Liebe zu seiner Frau, die den exotischen Saft besonders gerne trinkt. Unter anderem in asiatischen Lebensmittelgeschäften ist der Saft seither in Deutschland zu bekommen.

Seit Sommer 2019 auf dem Markt

Viele Jahre später wurde Omid Javanshad schließlich als Gua-Chef eingestellt und entwickelte für das Unternehmen eine neue Limo. Mit einem kleinen Team macht er das Marketing und den Vertrieb. Er experimentierte mit Süße, Fruchtanteil und den Geschmacksrichtungen, erzählt Javanshad im modernen Büro im Firmensitz in der Lautenschlagerstraße. „Hier haben wir die verschiedene Rezepte und Limos probiert“, erzählt Javanshad. Insgesamt zwölf Sorten habe man getestet, seit Sommer 2019 sind vier davon auf dem Markt.

Das Besondere an der Limo aus dem Stuttgarter Haus: Alle Sorten bestehen aus etwa zehn Prozent weißem Guaven-Püree. „Das gab es so vorher nicht“, betont Omid Javanshad. Außerdem komme die Limo mit natürlichen Aroma und Agavendicksaft anstelle von Zucker aus. Auf Konzentrat verzichte man, sagt Javanshad. „Da stecken oft künstliche Aromen mit drin“. Das Püree ist in den Flaschen gut zu erkennen. Wenn sie länger an einem Ort standen, setzt sich die Masse unten ab. Vor dem Trinken sollte die Limo deshalb geschüttelt werden.

Genau genommen ist Gua nicht nur eine Limo, sondern gleich vier. Mit der Geschmacksrichtung Lemongras gibt es einen Limonaden-Klassiker. Besonders ausgefallen kommt die Ingwer-Kurkuma-Limo daher, über die Omid Javanshad sagt: „Wir haben die dickste Limo der Stadt.“ Für eine Limo ist sie recht dickflüssig und mit einer, für eine Limo, ungewöhnlich starken Schärfe.

Nachhaltigkeit gehöre zum Geschäftskonzept

Bis auf eine dürfen sich die Limonaden mit dem Bio-Siegel schmücken. Klar gehe es auch ums Geschäft, trotzdem versuche man nachhaltig zu arbeiten, betont Omid Javanshad. Er spricht auch aus dem Nähkästchen der Getränkebranche: „Da wird viel mit Aromen und allen möglichen Rohstoffen herumexperimentiert“, sagt er. Außerdem könne man einfach große Labore beauftragen, die mit den verschiedensten Aromen und Inhaltsstoffe so ziemlich alles hinbekommen. Davon habe man sich mit der Stuttgarter Limo lösen wollen, so Omid Javanshad.

Der 40-Jährige kommt ursprünglich aus einer ganz anderen Berufsrichtung. Er ist eigentlich Architekt. Neben dem Job habe er verschiedene Jobs im Gastronomie-Bereich gehabt. Darüber sei er später im Vertrieb und Marketing der Biermarke Wulle gelandet, erzählt er. „Von dort habe ich mein Getränke-Know-How“, erzählt er. Trotzdem nutze ihm sein Studium „Als Architekt kann man sich schnell einarbeiten und ein Halbwissen aneignen“, sagt Omid Javanshad über sich. Statt um Bier kümmert sich Javanshad heute um Saft und Limo. Für letztere hat er die Rezepte geschrieben. Ein Labor hat schließlich die Mischungen hergestellt.

Die Branche experimentiere gerne mit Aromen

Von den ganz großen Limo-Herstellern in Deutschland ist Gua noch weit entfernt. Im Jahr 2020 sind nach Angaben von Omid Javanshad 200.000 Flaschen verkauft worden. Ursprünglich sollte die Limo vor allem in der Gastronomie verkauft werden – Corona machte dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung.

Inzwischen hat die Limo aber offenbar einen zusätzlichen Markt erschlossen: Bio-Märkte. Der wohl größte Erfolg des Unternehmens war zuletzt, in das Sortiment von Alnatura aufgenommen zu werden. In diesem Jahr könnte das Unternehmen bereits 450.000 Flaschen der Gua Limo verkaufen, ist sich Omid Javanshad sicher.