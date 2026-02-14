Olympisches Turnier: Eishockey-Team enttäuscht gegen Lettland

1 Reinfall für Leon Draisaitl und Co.: Gegen Lettland setzt es die erste Niederlage bei Olympia. Foto: Peter Kneffel/dpa

Nach dem Auftaktsieg gegen Dänemark verliert Deutschland das zweite Vorrundenspiel bei den Winterspielen gegen Lettland. Ziemlich sicher müssen die Eishockey-Cracks in die Viertelfinal-Qualifikation.











Link kopiert

Mailand - Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat bei den Olympischen Winterspielen gegen Lettland eine Enttäuschung erlebt und das zweite Vorrundenspiel verloren. Beim 3:4 (2:1, 0:1, 1:2) in Mailand trafen Lukas Reichel (3. Minute), Lukas Kälble (17.) und Tim Stützle (58.) für die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis.

Zwei Treffer von Dans Locmelis (16./29.) sowie weitere Gegentore von Eduards Tralmaks (49.) und Renars Krastenbergs (52.) sorgten nach dem deutschen 3:1 zum Auftakt gegen Dänemark für die erste Niederlage bei Olympia. Am Sonntag (21.10 Uhr/ZDF und Eurosport) steht das abschließende Gruppenspiel gegen Weltmeister USA an, ehe es nun wahrscheinlich in die Viertelfinal-Qualifikation am Dienstag geht.