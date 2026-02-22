1 Matt Boldy erzielte nach einem tollen Alleingang das 1:0. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa

Die USA besiegen die großen Rivalen aus Kanada in einem echten Eishockey-Thriller. Ohne Kapitän Sidney Crosby fehlt den Kanadiern die Effizienz. Die Entscheidung fällt erst in der Verlängerung.











Mailand - Kanadas Eishockey-Superstars sind entzaubert und die USA zum dritten Mal nach 1960 und 1980 Olympiasieger. Am Sonntag gewann der Weltmeister durch ein 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung gegen den großen Erzrivalen in Mailand zum Abschluss der Winterspiele die Goldmedaille. Kanada verlor ohne den verletzten Kapitän Sidney Crosby damit erstmals nach 2002 und 2010 ein Olympiafinale gegen die USA.

Den Siegtreffer schoss Jack Hughes von den New Jersey Devils in der Overtime. In regulärer Spielzeit hatte Matt Boldy (6. Minute) von Minnesota Wild für die USA getroffen, die bereits das Frauen-Finale gegen Kanada gewonnen hatten. Für Kanada traf nur Abwehrspieler Cale Makar (39.), danach fehlte den Kanadiern die Effizienz vor dem Tor. Bitter war die Niederlage vor allem auch für Olympia-Topscorer Connor McDavid. Der beste Spieler der Welt hatte mit den Edmonton Oilers bereits zwei Finalserien um den Stanley Cup verloren.