Olympische Winterspiele: Langläuferinnen Gimmler und Rydzek gewinnen Bronze

1 Laura Gimmler hat mit Coletta Rydzek Bronze gewonnen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Bei den Winterspielen vor vier Jahren in China holen die deutschen Langläuferinnen Gold und Silber. In Italien gibt es nun das ersehnte erste Edelmetall.











Tesero - Laura Gimmler und Coletta Rydzek haben die Olympia-Bronzemedaille im Team Sprint der Langläuferinnen gewonnen. Die 32 Jahre alte Gimmler und die vier Jahre jüngere Rydzek mussten sich in Tesero nur den siegreichen Schwedinnen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist sowie den zweitplatzierten Nadja Kälin und Nadine Fähndrich aus der Schweiz geschlagen geben. Rydzek setzte sich mit einem starken Schlussspurt um Platz drei knapp vor Norwegen durch.

Für die deutschen Langläuferinnen war es die ersehnte erste Medaille bei den Winterspielen von Italien. Vor vier Jahren in China hatten Katharina Hennig Dotzler (damals noch Hennig) und Victoria Carl im Team Sprint sensationell Gold gewonnen. Zudem gab es Silber mit der Staffel der Frauen über 4 x 5 Kilometer. Carl ist wegen einer positiven Dopingprobe gesperrt.

Im Teamsprint laufen zwei die Athletinnen pro Team im Wechsel. Jede Sportlerin absolviert drei Runden, die jeweils 1,5 Kilometer lang sind.