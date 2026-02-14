1 Philipp Raimund konnte diesmal nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nach seinem Olympiasieg auf der Normalschanze will Philipp Raimund nachlegen. Das gelingt nicht. Gold auf der Großschanze in Predazzo sichert sich der Topfavorit aus Slowenien.











Predazzo - Philipp Raimund hat die erhoffte Medaille im olympischen Skispringen von der Großschanze deutlich verfehlt. Der Olympiasieger auf der Normalschanze sprang diesmal auf den neunten Platz. Damit war er der beste Deutsche. Die Goldmedaille gewann der favorisierte Slowene Domen Prevc. Silber ging an den nach dem ersten Durchgang noch führenden Japaner Ren Nikaido. Bronze sicherte sich der Pole Kacper Tomasiak.

Raimund, der 131 und 136 Meter weit sprang, hat am Montag noch eine weitere Edelmetall-Chance. Dann steht die Entscheidung im Super Team an.

Als zweitbester Deutscher landete Andreas Wellinger auf dem 15. Platz. Pius Paschke wurde 24., Felix Hoffmann sprang auf Rang 25. Der Österreicher Daniel Tschofenig, der 2025 die Vierschanzentournee gewann, wurde wegen einer nicht zulässigen Schuhgröße disqualifiziert.