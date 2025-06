Olympische Winterspiele: Eishockey-Bund nominiert Draisaitl und Co. für Olympia 2026

Eishockey-Bund nominiert Draisaitl und Co. für Olympia 2026

1 Bei Olympia wieder im deutschen Trikot? - Eishockey-Star Leon Draisaitl Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Erstmals seit zwölf Jahren werden bei den Olympischen Winterspielen wieder die NHL-Stars dabei sein. Der Deutsche Eishockey-Bund hat seine Besten bereits in den vorläufigen Kader nominiert.











Link kopiert

München - Mit Eishockey-Star Leon Draisaitl im Kampf um die olympischen Medaillen: Der Deutsche Eishockey-Bund hat seine sechs Stars aus der nordamerikanischen Profiliga NHL als erste Spieler in den vorläufigen Kader für die Olympischen Winterspiele 2026 nominiert.

Neben Draisaitl, der aktuell mit den Edmonton Oilers im Stanley-Cup-Finale um den NHL-Titel kämpft, stehen auch Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Lukas Reichel (Chicago Blackhawks), Moritz Seider (Detroit Red Wings), Nico Sturm (Florida Panthers) und Tim Stützle (Ottawa Senators) auf der Liste. Beim olympischen Eishockey-Turnier, das in Mailand ausgetragen wird, nehmen erstmals seit zwölf Jahren wieder die NHL-Profis teil.

Endgültige Nominierung kurz vor dem Turnierstart

"Wir erwarten ein sportlich hochklassiges Turnier mit den besten Spielern der Welt. Unsere Vorfreude auf dieses großartige Sportereignis wächst noch mehr, wenn man sieht, wen die teilnehmenden Verbände heute schon auf ihre erste Kader-Liste gesetzt haben", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast und betonte: "Da wir auch auf unsere NHL-Spieler bauen können, war es naheliegend, aus dieser Gruppe die ersten sechs Spieler zu benennen, die aktuell bei ihren NHL-Klubs unter Vertrag stehen." Die endgültige Nominierung erfolge kurz vor dem Turnierstart.

Das deutsche Team, das 2018 in Pyeongchang sensationell Silber geholt hatte, trifft bei dem Turnier vom 11. bis 22. Februar in Gruppe C auf Dänemark, Lettland und die USA.