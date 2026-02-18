Olympische Winterspiele 2026: Auch deutsche Biathlon-Staffel der Frauen verpasst Medaille

1 Franziska Preuß strauchelte beim Schießen. Foto: AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT

Erstmals in der Olympia-Geschichte sind nach den deutschen Biathlon-Männern auch die Frauen in der Staffel ohne Medaille geblieben. Julia Tannheimer, Franziska Preuß, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt belegten in Antholz nur den vierten Platz. Dabei leistete sich Weltmeisterin Preuß in Führung liegend eine Strafrunde im Stehendschießen.

Nach 4 x 6 Kilometern und insgesamt neun Nachladern hatte das Quartett 1:29,1 Minuten Rückstand auf den erneut souveränen Olympiasieger Frankreich. Silber holte Schweden vor Norwegen.

Historisches Negativ-Ergebnis

Seitdem Frauen und Männer im Biathlon 1992 ihre Wettbewerbe bei Olympia gemeinsam austragen, hatte zuvor immer mindestens eine der beiden deutschen Staffeln auf dem Podest gestanden. 1998 in Nagano hatte es sogar das einzige Mal zweimal Gold gegeben. Die Männer waren am Dienstag in Italien beim Sieg Frankreichs Vierte geworden. Vor den abschließenden Massenstarts am Freitag und Samstag bleibt Mixed-Bronze die einzige Medaille für den Deutschen Skiverband in Antholz.

Vor vier Jahren in Peking hatten Deutschlands Frauen die Bronzemedaille gewonnen, Preuß und Voigt waren damals bereits dabei. 2002 hatte die Auswahl des Deutschen Skiverbandes in Salt Lake City letztmals Olympia-Gold geholt. Richtig enttäuschende Ergebnisse gab es auch in der Vergangenheit immer wieder: Weit entfernt vom Podest reichte es 2018 nur zu Platz acht, 2014 sogar nur zu Rang zehn.