Olympioniken am Start

1 Die Olympionikinnen Franziska Brauße (links) und Elisabeth Brandau bestreiten in Plattenhardt ihren ersten Wettkampf nach den Spielen in Tokio. Vor dem Startschuss plaudern die beiden erfolgreichen Radsportlerinnen ein wenig aus dem Nähkästchen. Foto: Günter Bergmann

Beim Radrennen des RV Pfeil Plattenhardt gewinnt Fabian Danner das Rennen der Elite der Männer. Bei den Frauen setzt sich Elisabeth Brandau aus Schönaich durch. Franziska Brauße, Olympiasiegerin auf der Bahn in Japan, wird Zweite.

Plattenhardt - Sie hatte ihre jüngst in Tokio gewonnene Goldmedaille dabei. Und wer wollte, durfte das gute Stück auch mal anfassen. Oder sogar um den eigenen Hals baumeln lassen. Während des Rennens freilich, bei dem Franziska Brauße, Mitglied des erfolgreichen Bahn-Vierers der Frauen bei Olympia, am Sonntag auf dem Rundkurs in Plattenhardt den zweiten Platz bei der Elite der Frauen belegte, blieb das Edelmetall im Auto. Immerhin ist das gute Stück 565 Gramm schwer – und wer mag schon zusätzliches Gewicht mit sich herumtragen, wenn es 20-mal den steilen Anstieg auf der Mörikestraße zu bewältigen gilt?