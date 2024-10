Olympiateilnehmerin aus Ruit: Ausnahmetalent an der Regelschule

1 Erst Training, dann rein in den Schulalltag: Helen Kevric fühlt sich an der Freien Evangelischen Schule in Esslingen sichtlich wohl. Foto: /Herbert Rudel

Turnerin Helen Kevric besucht die Freie Evangelische Schule in Esslingen. Nach Olympia in Paris bereitet sich die 16-Jährige dort auf den Realschulabschluss vor.











Eine von Helen Kevrics großen Stärken ist es, sich zu fokussieren, mögliche Ablenkungen auszublenden. So schaffte es die Turnerin aus Ruit, als 16-Jährige bei ihrer Olympia-Premiere kürzlich den starken achten Platz im Mehrkampf und den noch stärkeren sechsten am Stufenbarren zu erreichen. Talent und Trainingsfleiß waren es freilich, die sie nach Paris gebracht hatten. 18 000 Fans schauten in der ausverkauften Accor Arena zu, darunter Prominente wie Snoop Dogg, Tom Cruise und Kendall Jenner. Dazu Millionen Menschen an den Fernsehgeräten. Neben ihr war Turn-Superstar Simone Biles an den Geräten.