Jon André Søvde – ein sportlicher Norweger in Zell

1 Jon André Søvde Foto: oh/U. Rapp-Hirrlinger

Pfarrer Jon André Søvde hat bei den Olympischen Winterspielen mit seinen Landsleuten mitgefiebert. Im Fußball schlägt sein Herz für Deutschland – und den VfB.















Esslingen - Jon André Søvde ist Norweger. Und für ihn gilt, was für alle seine Landsleute gilt: Wenn Olympische Winterspiele sind, sitzt er vor dem Fernseher. „Man sagt, wir sind mit Skiern an den Füßen geboren“, erklärt er und lacht. Søvdes Fernseher steht in Esslingen-Zell, wo der 46-Jährige seit dem vergangenen September Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde ist.