Olympia 2026: „Unglaublich mutig“ – Coach Aksel Lund Svindal äußert sich zu Lindsey Vonn

1 Aksel Lund Svindal (li.) und Lindsey Vonn vor einem Trainingslauf in Cortina d’Ampezzo. Foto: Jean-Christophe Bott/Keystone/dpa

Über den Zustand von Lindsey Vonn ist bislang nichts weiter bekannt geworden. Nun aber hat sich ihr Trainer Aksel Lund Svindal zu Wort gemeldet.











Link kopiert

Er war der Mann an ihrer Seite in diesem Winter – nicht im privaten Sinne, sondern als Coach und Ratgeber. Vor der Saison holte Lindsey Vonn den Norweger Aksel Lund Svindal in ihr Team. Um mit dem Olympiasieger noch einmal zum Olympiasieg zu fahren. Im Alter von 41 Jahren und mit einer Teilprothese im Knie.

Die Kooperation trug Früchte. Vonn siegte wieder und war auf dem besten Weg, sich ihren Traum vom Traum-Comeback zu erfüllen. Doch dann ging so ziemlich alles schief, was schiefgehen konnte.

Erst riss sich die US-Amerikanerin wenige Tage vor den Spielen das Kreuzband. „Der Traum lebt“, sagte Svindal dennoch nach dem ersten Training in Cortina d’Ampezzo. Denn: Lindsey Vonn wollte trotz der Verletzung starten. Das tat sie am Sonntag auch, stürzte dann aber früh und musste verletzt abtransportiert werden. Sie erlitt einen Unterschenkelbruch. Abfahrtsgold holte ihre Teamkollegin Breezy Johnson.

An die dachte Vonn im Moment des größten Schmerzes, kurz bevor sie mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen wurde. Das berichtete nun auf Instagram Aksel Lund Svindal. „Tell Breezy congrats and good job.“ Das sagte der US-Star zu den Coaches, ehe sie abtransportiert wurde. Svindal meinte nun: „Das sagt alles.“ Über Lindsey Vonn.

„Gestern war ein harter Tag“, schrieb er am Montag noch – und ergänzte in Richtung der früheren Kollegin: „Du bist unglaublich mutig. Du inspirierst die Menschen, die deiner Reise folgen, und uns, die wir eng mir dir zusammenarbeiten, jeden Tag.“ Am Ende bedankte sich der Norweger beim gesamten US-Team für „die Kooperation in diesem Winter“.

Lindsey Vonn soll bereits operiert worden sein, der US-Verband bestätigte bislang aber lediglich, dass sie sich verletzt habe, sich aber in guten Händen befinde.