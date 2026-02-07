Olympia 2026: Sportlerpaare im Wintersport – zwischen Liebesglück und Lebensgefahr

1 Mikaela Shiffrin (re.) und ihr Verlobter Aleksander Aamodt Kilde. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Paare im Wintersport müssen leidensfähig sein – weil mindestens einer der Partner den Sport an einem Limit betreibt, das lebensgefährlich sein kann. Drei olympische Beispiele.











Link kopiert

Wer im Sport etwas erreichen möchte, muss an Grenzen gehen – und manchmal darüber hinaus. In vielen Disziplinen hat das vor allem mit der Schinderei im Training tun. Im Wintersport ist es aber auch oft: lebensgefährlich. Das zeigt ein Blick auf drei Athletinnen und einen Athleten, die die Spiele von Mailand und Cortina d’Ampezzo zwar verpassen – die aber eine Liebesgeschichte mit Olympia 2026 verbindet.