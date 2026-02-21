Olympia 2026: So emotional war der Abschied von Biathletin Franziska Preuß

So emotional war der Abschied von Biathletin Franziska Preuß

1 Das Publikum in Antholz feiert Dorothea Wierer (re.) aus Italien und Franziska Preuß. Beide beenden ihre Karriere. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Emotionaler Abschied zweier großer Biathletinnen. Franziska Preuß und Dorothea Wierer beenden auf der besonderen Bühne Olympia ihre Karrieren. Wie lief es sportlich?











Die vielen Fehler, die waren ihr schließlich gleichgültig. Franziska Preuß hat beim Sieg der Französin Oceane Michelon mit Rang 28 im Massenstart ihre herausragende Biathlonkarriere beendet. „Mir geht’s gut. Ich bin wirklich froh, dass das Kapitel geschafft ist“, sagte sie. Unter tosendem Applaus waren sie und zuvor schon Dorothea Wierer im Schneetreiben von Antholz auf ihre letzte Zielgerade eingebogen. Der Südtirolerin fehlten bei ihrem Abschied daheim auf Rang fünf nach zwei Fehlern gerade mal rund 23 Sekunden auf eine Medaille. Julia Simon mit Silber machte den französischen Doppeltriumph perfekt, auf Rang drei lief die Tschechin Tereza Vobornikova.