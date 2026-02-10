Olympia 2026: Rapper Snoop Dogg wird „Ehrentrainer“ der USA

1 Gibt alles bei Olympia: Snoop Dog Foto: IMAGO/Ed Gar

Die Rap-Ikone sorgt wie bereits 2024 in Paris auch dieses Mal wieder für Aufsehen bei den Olympischen Spielen. Nun zeigt er sich beim Curling.











Link kopiert

Mit viel Gefühl lässt Snoop Dogg den Curling-Stein aus seiner Hand gleiten und schickt ihn auf seine Reise auf der glatten Eisfläche. Wenig später nimmt er den Besen in die Hand und stellt seine Wisch-Künste unter Beweis. Alles ganz stilvoll mit Sonnenbrille und Goldkettchen. Und mit Erfolg: Das US-Team der Curler nimmt den Rapper in sein Team auf. Aufnahmetest bestanden.