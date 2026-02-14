Lisa Buckwitz – oder: Wer Bobfahren will, muss sich zeigen

1 Lisa Buckwitz auf der Olympia-Bahn in Cortina d’Ampezzo. Foto: Michael Kappeler/dpa

2018 wurde Lisa Buckwitz als Anschieberin Olympiasiegerin. Nun will sie als Pilotin eine Medaille. Auf dem Weg dorthin erfährt sie ungewöhnliche Unterstützung.











Link kopiert

Bei Olympischen Winterspielen gibt es ja durchaus Neues zu erfahren. Über den Austragungsort, die Strecken und Sportstätten – und natürlich: über die Athletinnen und Athleten. Auch, weil viele der Wintersportler längst nicht so bekannt sind wie etwa Fußballer werden viele Fragen gestellt. Bisher nicht gefallen ist allerdings jener Satz: „Ich würde gerne wissen, was du zum Schlafen trägst.“ Das passiert anderswo. Und hat trotzdem mit dem olympischen Bestehen zu tun. Beziehungsweise: mit einer deutschen Athletin, die ab Sonntag erstmals in Cortina d’Ampezzo um Gold kämpfen wird.