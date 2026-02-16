Olympia 2026: Karriereende und Liebeserklärung – Christopher Grotheer steigt vom Schlitten

1 Christopher Grotheer mit seiner Frau Mary-Ann beim Empfang im Deutschen Haus in Cortina d’Ampezzo. Foto: /Funke Foto Services

Nach zweimal Bronze in Cortina d’Ampezzo beendet Christopher Grotheer seine Skeleton-Karriere – und überrumpelt damit selbst seine Frau.











Die sportliche Entscheidung war bereits gefallen, da verkündete Christopher Grotheer eine grundsätzlichere. Mit tränenerstickter Stimme. „Das war mein letzter Lauf“, sagte der Skeletonfahrer – und fügte wie zur Sicherheit, dass die Botschaft auch bei allen richtig angekommen ist, nach: „Das ist mein Karriereende.“ Und es war ein Abschluss, mit dem der 33-Jährige bestens leben konnte.