Olympia 2026: Große Emotionen – Max Langenhan denkt nach Sieg an verstorbenen Trainer
Große Emotionen nach dem Olympiasieg: der deutsche Rodler Max Langenhan. Foto: Robert Michael/dpa

Rodler Max Langenhan hat das erste Gold für das deutsche Team bei den Olympischen Spielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo geholt. Danach wurde er besonders emotional.

Die ersten Tränen, da saß Max Langenhan noch auf seinem Schlitten. Als er nach der Siegerehrung seine Familie in den Arm nehmen konnte, rann wieder ein Rinnsal von den Augen über die Backen. Und sogar kurz vor halb neun, als der Rodler aus Friedrichsroda vor Journalisten mit teils brüchiger Stimme über das eben Erlebte sprach, wischte er sich noch einmal mit seinem Handrücken über die Augen. Keine Frage: Der Olympiasieg war für den 26-Jährigen eine hoch emotionale Sache. Eine verdammt starke war sie sowieso.

