Olympia 2026: Eisschnelllauf-Queen Jutta Leerdam zeigt es ihren Kritikern

Sie hat gekontert. Und wie. All der Kritik, den negativ-Schlagzeilen und dem Druck im Vorfeld ihres Olympia-Rennens zum Trotz gewann die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam am Montagabend Gold über 1000 Meter. Mit Olympischem Rekord und vor den Augen von König Willem-Alexander und Königin Maxima. So schnell wie sie war bei Winterspielen noch keine über diese Distanz. „Das ist surreal. Ich kann es immer noch nicht glauben“, sagte Leerdam, während sie von ihrem Verlobten, dem Influencer und Boxer Jake Paul auf Händen durchs Stadion getragen wurde. Beide weinten. Vor Freude. „Es ist einfach ein Traum, der wahr geworden ist“, so Leerdam.