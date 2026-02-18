Olympia 2026: Dürr-Drama an Tor eins – nur Mikaela Shiffrin schafft die olympische Wende
1
Fassungslos nach dem unerklärlichen Fehler – Lena Dürr fädelte im zweiten Durchgang des Slaloms in Cortina d’Ampezzo am ersten Tor ein. Foto: AFP

Lena Dürr war auf dem besten Weg zu einer olympischen Medaille. Aber schon wieder platzt der Traum. Ein Superstar demonstriert dagegen Stärke.

Angesichts dessen, was da gerade passiert war, wirkte Lena Dürr erstaunlich gefasst. Und: Sie wollte sich eine Sache auf keinen Fall entgehen lassen. Also unterbrach sie das Gespräch mit den Journalisten, legte ihren Rucksack zur Seite und lief zurück an eine Stelle, an der sie einen guten Blick hatte. Auf die Siegerehrung des olympischen Slalomrennens in Cortina. Also auf jene Zeremonie, deren Teil die 34-Jährige eigentlich hätte sein sollen.

