Olympia 2026: Dürr-Drama an Tor eins – nur Mikaela Shiffrin schafft die olympische Wende

Angesichts dessen, was da gerade passiert war, wirkte Lena Dürr erstaunlich gefasst. Und: Sie wollte sich eine Sache auf keinen Fall entgehen lassen. Also unterbrach sie das Gespräch mit den Journalisten, legte ihren Rucksack zur Seite und lief zurück an eine Stelle, an der sie einen guten Blick hatte. Auf die Siegerehrung des olympischen Slalomrennens in Cortina. Also auf jene Zeremonie, deren Teil die 34-Jährige eigentlich hätte sein sollen.