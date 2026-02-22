Olympia 2026: Die Olympia-Bilanz – das sind alle deutschen Medaillen

Die Olympia-Bilanz – das sind alle deutschen Medaillen

27 Zeigt her eure Medaillen – unter anderem die deutsche Rodelstaffel hat für das Team D Gold gewonnen. In unserer Bildergalerie zeigen wir alle deutschen Medaillen der Winterspiele 2026. Foto: Michael Kappeler/dpa

26 Medaillen hat das deutsche Team bei den Winterspielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo gewonnen. Wir zeigen, wer alles Gold, Silber oder Bronze geholt hat.











Vollends zufrieden kann der deutsche Sport nicht sein mit dem Abschneiden bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Es gab zwar zahlreiche Platzierungen zwischen den Rängen eins und acht und auch insgesamt 26 Podestplätze – im Medaillenspiegel ist die deutsche Olympiamannschaft aber auf Rang fünf gerutscht.

„Eine Prise Ernüchterung“ spürte Olaf Tabor, der Leistungssportvorstand des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) daher. Aber auch: „Freude und Stolz.“ Vor allem auf jene Sportlerinnen und Sportler, die sich ihren Medaillentraum erfüllen konnten.

Wer sind diese Athletinnen und Athleten, die achtmal Gold, zehnmal Silber und neunmal Bronze für das Team D gewonnen haben? In unserer Bildergalerie bieten wir den Überblick. Viel Spaß damit.