Was ist 3x3 Basketball?

1 Das deutsche 3x3-Basketball-Team der Damen hat seinen Auftakt gegen die USA überraschend gewonnen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Die deutschen Basketballerinnen überraschen beim Auftakt des 3x3-Wettbewerbs mit einem Sieg gegen Topfavorit USA. Neben dem Sport steht auch die Show im Fokus der Disziplin.











Der Place de la Concorde in Paris gehört während der Olympischen Spiele den jungen Sportarten. Skateboarding, Breaking und BMX-Fahren sind dort daheim – und 3x3 Basketball.

Die abgewandelte Form des Streetballs – die Outdoor-Variante des „normalen“ Basketballs – gewann in den vergangenen Jahren immer mehr an Popularität. 2021 in Tokio gehörte sie zum ersten Mal zum olympischen Programm. Deutsche Teams waren damals nicht dabei, der Titel bei den Damen ging an die USA. Gespielt wird nur auf einen Korb, von den vier Spielerinnen einer Mannschaft stehen drei gleichzeitig auf dem Feld. Der Korb hängt ebenfalls auf 3,05 Meter Höhe.

3x3 Basketball: Wie sind die Regeln?

Das war es aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten, die restlichen Regeln orientieren sich nur am großen Brudersport. Ein Korb innerhalb der „Dreipunktlinie“ zählt einen Punkt, außerhalb zwei – genau genommen ist es beim 3x3 also eine „Zweipunktlinie“. Die Entfernung zum Korb ist aber gleich wie in der Halle. Ein Freiwurf zählt ebenfalls einen Punkt. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten. Bei einer Spielunterbrechung wird die Uhr gestoppt. Die Uhr startet wieder, sobald der Ball vom Verteidiger/von der Verteidigerin hinter der Mitte der Zwei-Punkt-Linie übergeben wurde.

Gewonnen hat die Mannschaft, die nach zehn Minuten vorne liegt – oder 21 Punkte erzielt hat – auch wenn die reguläre Spielzeit noch nicht zu Ende ist. Bei einem Unentschieden gibt es Verlängerung: Wer hier zwei Punkte erzielt, gewinnt das Spiel.

Da nicht auf zwei Körbe (Halbfeld), sondern nur auf einen gespielt wird, gibt es besondere Regel: Nach einem erfolgreichen Wurf – muss der Ball erst wieder hinter die Zwei-Punkte-Linie gespielt oder gedribbelt werden. Dann darf wieder angegriffen werden. Bei einem Rebound (gefangener Abpraller nach Fehlwurf) darf die angreifende Mannschaft sofort weiterspielen. Die verteidigende Mannschaft darf erst wieder angreifen, nachdem sie den Ball einmal hinter die Zwei-Punkt-Linie gebracht hat.

Die Angriffszeit ist auch beim 3x3-Basketball limitiert. Ein Angriff muss nach höchstens zwölf Sekunden abgeschlossen werden – beim „normalen“ Basketball sind es 24 Sekunden.

Fast genauso wichtig wie der Sport selbst ist bei dem Wettbewerb die Show drumherum. Ein DJ heizt dem Publikum ein, während der gesamten Partie läuft Musik, die Stimmung ist ausgelassen.

Übrigens: Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben bei ihrer Olympia-Premiere direkt für eine große Überraschung gesorgt und Titelfavorit USA geschlagen. Auch der Rahmen des Auftakts des Wettbewerbs auf dem Place de la Concorde machte Lust auf mehr. Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert zeigten eine starke Leistung und setzten sich gegen die hoch gehandelten Amerikanerinnen mit 17:13 durch. Nächster Vorrunden-Gegner in Paris ist am Mittwoch, 31. Juli, Australien. Los geht es um 17.30 Uhr.

Die besten zwei Mannschaften der Achtergruppe ziehen direkt ins Halbfinale ein, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs ermitteln in einer Extra-Runde die beiden weiteren Halbfinalisten.