Olympia 2024: Warum ist Breaking dabei?

Breaking fordert eine hohe Disziplin von Tänzern. Sie müssen oft über athletische Fähigkeiten verfügen.

Breakdance ist zum ersten Mal auf der Sportbühne. Bei den olympischen Spielen 2024 in Paris ist der Tanzsport als eigene Disziplin aufgelistet – und das als erste Tanzform überhaupt. Warum ist das so? Wann sind die Wettkämpfe? Und wer überträgt sie?











Der Tanzsport Breakdance (eigentlich Breaking) hat seine Ursprünge als Teil der Hip-Hop-Bewegung auf der Straße. Nun schafft es die akrobatische Tanzform als erste überhaupt auf die sportliche Großbühne der olympischen Spiele in Paris – ein Meilenstein für den Tanzsport. Zuvor feierte die Sportart ihr „kleines“ olympisches Debüt bei den Jugend-Sommerspielen 2018 in Buenos Aires.

Doch wie kam es dazu, dass Breaking bei der Olympiade 2024 in Paris als eigene Disziplin zählt? Wann finden die Wettkämpfe statt? Wo kann man sie sehen? Und sind deutsche Sportlerinnen und Sportler dabei?

Olympia 2024: Welche Sportarten wieder dabei sind – und welche nicht

Das hängt vor allem mit der Einführung der „Agenda 2020“ zusammen, die das Internationale Olympische Komitee (IOC) ins Leben gerufen hat. Olympia-Gastgeber haben seitdem die Möglichkeit, mit temporär integrierten Sportarten ein eigenes Profil zu schaffen.

So kann das Nationale Olympische Komitee des jeweils ausrichtenden Landes Sportarten für die entsprechenden olympischen Spiele vorschlagen. Früher konnten Sportarten nur dadurch olympisch werden, dass der internationale Weltverband der jeweiligen Sportart sich beim IOC für die Austragung dieses Sports bei Olympia beworben hat.

Auf Grund der neuen Agenda lieferten sich Sportlerinnen und Sportler deswegen etwa bei den olympischen Spielen in Tokio in Karate und Baseball/Softball bereits einen Wettkampf. Die Sportarten verschwanden danach wieder aus dem Kanon.

In diesem Jahr wieder mit dabei sind:

Sportklettern

Skateboard

Surfen

Im Vergleich zur Olympiade von 2020 in Tokio fallen diese Disziplinen weg:

Karate

Baseball

Softball

Neu dabei ist 2024 in Paris:

Breaking

Bereits im Jahr 2020 stand Breakdance auf der Vorschlagsliste der Franzosen. Anfang Dezember 2020 bestätigte das Internationale Olympische Komitee dann offiziell: Breaking wird in Paris die olympische Premiere feiern, B-Boys und B-Girls – wie Menschen genannt werden – die den Tanzstil Breaking praktizieren, können der Sportwelt also auf der großen Olympischen Bühne ihr Können zeigen.

Sogenannte B-Boys und B-Girls liefern sich einen Wettkampf zu zufällig ausgewählter Musik. Foto: dpa/Fabian Ramella

Olympia 2024: Was ist zu den Breaking-Wettkämpfen wichtig?

Die Breaking-Wettkämpfe findet in Paris am 9. und 10. August auf dem Place de la Concorde statt – nahe der Champs-Élysée. Es wird jeweils einen Wettbewerb für Männer und Frauen geben. An der Veranstaltung nehmen 16 B-Boys und 16 B-Girls teil, die sich in 1-gegen-1 Runden zur vom DJ zufällig ausgewählten Musik messen werden.

Die Breaker müssen die Jury dann in ihren Soloduellen über 60 Sekunden mit spektakulären Tanzeinlagen überzeugen. Dabei spielen sechs Kriterien eine Rolle: Technik, Vielseitigkeit, Kreativität, Persönlichkeit, Darstellungskraft und Musikalität. Besondere Beachtung legt die Jury auf Style und Schwierigkeit der Darbietung.

Der Zeitplan der Wettkämpfe ist folgender:

Freitag, 9. August 2024

16.00 Uhr: Frauen, B-Girls, Qualifikation

20.00 Uhr: Frauen, B-Girls, Viertelfinale

20.45 Uhr: Frauen, B-Girls, Halbfinale

21.15 Uhr: Frauen, B-Girls, Battle um Bronze

21.23 Uhr: Frauen, B-Girls, Finale (F)

Samstag, 10. August 2024

16.00 Uhr: Männer, B-Boys, Qualifikation

20.00 Uhr: Männer, B-Boys, Viertelfinale

20.45 Uhr: Männer, B-Boys, Halbfinale

21.15 Uhr: Männer, B-Boys, Battle um Bronze

21.23 Uhr: Männer, B-Boys, Finale (F)

Allerdings behalten sich die Veranstalter vor, Datum und Uhrzeit des Zeitplans jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.

Sehen kann man die Breaking-Wettkämpfe im linearen Fernsehen – und zwar im ZDF. Darüber hinaus ist in der ZDF-Mediathek auch die Reportage „Breaking - Dream of Paris“ über die verhältnismäßig junge Sportart und ihre Premiere bei Olympia zu sehen.

Olympia 2024: Welche Deutschen Breaker sind dabei?

Keine – obwohl sich gerade das deutsche B-Girl Sanja Jilwan Rasul, genannt Jilou, lange große Hoffnungen machen konnte. Die 31-jährige Berlinerin wurde zweimal deutsche Meisterin und gewann zweimal Bronze bei den Weltmeisterschaften, zog in den vergangenen Monaten vielfach das mediale Interesse auf sich und sprach offen über ihren Traum von Paris. Wie Mitstreiterin Pauline Nettesheim verpasste sie bei den Quali-Events in Shanghai und Budapest aber das Olympia-Ticket.

Olympia 2024: Wer sind die Favoriten/Stars beim Breaking?

Bei den Frauen gilt das B-Girl Nicka als Goldkandidatin. Die 17-jährige Litauerin, die eigentlich Dominika Banevic heißt, wurde 2023 Welt- und Europameisterin. Dahinter werden Japan gute Chancen auf Edelmetall eingeräumt – in Person von Ami, die 2022 bei den World Games triumphierte, und der 41-jährigen Ayumi, die bei der WM 2023 Silber erringen konnte.

Bei den Männern ist B-Boy Victor derjenige, den es zu schlagen gilt. Der US-Amerikaner, der bürgerlich Victor Montalvo heißt und im vergangenen Jahr Weltmeister wurde, wird sich unter anderem mit dem dem Kanadier Phil Wizard um Gold duellieren.

Breaking in Deutschland

Für Ralf Josat, den kürzlich verstorbenen Präsidenten des in Deutschland für die modernen Tanzvarianten zuständigen Verbands TAF, war Breakdance ein generationsübergreifendes Thema. Die Tanzart erreiche viele Menschen: Von den Endfünfzigern, die die Anfänge des aus New York kommenden Straßentanzes in den 1970er erlebt haben, bis zur Jugend von heute, die die Disziplin neu erblühen lässt.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), für den bislang vornehmlich traditionelle Sportarten wie Kanu oder Reiten die Medaillenbringer sind, fremdelt indes noch ein bisschen mit den neuen Wettbewerben. „Grundsätzlich ist es eine Herausforderung, Projektsportarten innerhalb eines Zeitfensters von drei bis vier Jahren auf die Olympischen Spiele vorzubereiten“, heißt es aus der Zentrale des Dachverbandes.