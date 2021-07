1 Lisa Unruh setzt für das deutsche Team zum entscheidenden Schuss an. Foto: AFP/Adek Berry

Die Wasserspringerinnen und Bogenschützinnen holen mit jeweils Bronze die ersten Medaillen für das deutsche Olympiateam in Tokio. Damit rücken die Sportlerinnen automatisch in den Fokus. Doch sie sind nur Heldinnen auf Zeit im Schatten der allmächtigen Sportart Fußball.

Tokio/Stuttgart - Der Glückskeks hat seinen Ursprung zwar in China – und dennoch kann ein bisschen fernöstliche Prophezeiungskunst auch vor einem Wettkampf in Japan nicht schaden. Das dachten sich jedenfalls die Turmspringerinnen Tina Punzel und Lena Hentschel. Also nahm das Duo den Glückskeks, den ihnen ihre Physiotherapeutin geschenkt hatte, vor dem Wettkampf mit aufs Zimmer. Sie aßen ihn und nahmen die Nachricht im Inneren des Gebäcks freudig zur Kenntnis: „Sie werden heute eine gute Nachricht bekommen“, war dort zu lesen.