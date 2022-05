Einserabitur in Esslingen – Millionen in der Welt

1 Oliver Zügel in der Lagerhalle von Fidelio Healthcare Foto: Tilman Kube

Oliver Zügel machte in Esslingen ein Einserabitur, studierte an einer Londoner Elite-Universität, führte ein Casino-Unternehmen an die Börse und verdiente Millionen. Jetzt verkauft er Cannabis-Medizin.















Oliver Zügel, 56, sitzt in einem Büro im hessischen Limburg und isst Schnittchen. Seine Haare und sein Bart sind fast so weiß wie das Hemd, das er trägt. In seinem Sakko steckt ein Einstecktuch. Mit am Tisch: sein Geschäftspartner Armin Prasch von Fidelio Healthcare und sein langjähriger Freund aus Studienzeiten, Tilman Kube. Er ist heute zu Besuch. Draußen vor dem Fenster ragt eine Glasfassade empor, in der sich graue Wolken spiegeln.