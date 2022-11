Olivenernte am Gardasee

1 Flavio erntet in seinem Garten in Zignago di Brenzone Oliven. Foto:

Im Herbst ist Erntezeit am Gardasee. Die Oliven hängen prall an den Bäumen. Der See macht derweil Urlaub, während man die Wellnessanlagen genießen kann.















Flavio arbeitet für einen Energiekonzern, montags bis freitags, doch am Wochenende wird er in seinem schönen Garten in Zignago di Brenzone zum Olivenbauer. Und die Olivenernte im November zählt nicht nur für Hobbygärtner wie ihn zum Höhepunkt des Jahres. Seine 25 Olivenbäume bringen durchschnittlich 250 Kilogramm Oliven, aus denen 50 Liter Öl gewonnen wird: unbehandelt, goldfarbig und sehr aromatisch. „Am besten wird das Öl nach einem heißen und trockenen Sommer, auf den im Herbst noch einige regenreiche Tage folgen“, sagt Flavio. Mit dem heißen Sommer hat es geklappt, nur die herbstlichen Regentage lassen auf sich warten.