Nach Hirntumor-OP zurück auf dem Eis: „Ich bin unheimlich stolz auf meine Frau“

1 Oli P. und seine Frau Pauline Petszokat am ersten Abend von Holiday on Ice in der Stuttgarter Porsche-Arena. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Fünf Jahre nach einer Tumor-OP ist Pauline Petszokat zusammen mit ihrem Mann Oli P. zurück auf dem Eis. Ein Gespräch über den Kampf zurück – und veganes Essen in Stuttgart.











Link kopiert

Als sich Pauline Petszokat 2020 einer schwierigen Operation wegen eines Hirntumors unterziehen musste, hätte die frühere Eiskunstläuferin und Ehefrau des Sängers Oli P. nicht geglaubt, dass sie noch einmal auf das Eis, das ihr die Welt bedeutet, zurückkehren kann. Fünf Jahre später steht die 39-Jährige nicht nur wieder auf Kufen, die Petszokats sind Gaststars bei „Cinema of Dreams“, der aktuellen Show des Erfolgsformats Holiday on Ice.