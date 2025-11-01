Olgahospital am Klinikum Stuttgart: Wenn das Kind monatelang im Krankenhaus sein muss

Wenn das Kind monatelang im Krankenhaus sein muss

1 Ann-Kathrin und Sven Kücks Kind litt bei der Geburt an einer kritischen Aortenklappenstenose. Foto: Klinikum Stuttgart / Tobias Grosser

Das Olgahospital Stuttgart ist als familienfreundliches Krankenhaus zertifiziert. Wie erleben Eltern die Zeit, wenn ihre Kinder wochenlang in der Klinik sind?











Wäre es nach anderen Ärzten in einer anderen Klinik gegangen, dann wäre ihr Baby heute nicht auf der Welt. In der Schwangerschaft stellten die Ärzte bei Ann-Kathrin Kück in einem norddeutschen Krankenhaus fest, dass ihr Kind einen schweren Herzfehler haben wird. Sie nahmen im Mutterleib einen Eingriff vor – der schief ging. Die Ärzte dort erklärten das Kind für tot. Kück zögerte jedoch, die Abtreibungspille zu nehmen, auch weil die Ärzte in einer Klinik in Schleswig-Holstein meinten, es seien noch Herztöne da. Allerdings rechneten sie dem Kind keine allzu großen Chancen aus.