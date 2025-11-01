Olgahospital am Klinikum Stuttgart: Wenn das Kind monatelang im Krankenhaus sein muss
1
Ann-Kathrin und Sven Kücks Kind litt bei der Geburt an einer kritischen Aortenklappenstenose. Foto: Klinikum Stuttgart / Tobias Grosser

Das Olgahospital Stuttgart ist als familienfreundliches Krankenhaus zertifiziert. Wie erleben Eltern die Zeit, wenn ihre Kinder wochenlang in der Klinik sind?

Wäre es nach anderen Ärzten in einer anderen Klinik gegangen, dann wäre ihr Baby heute nicht auf der Welt. In der Schwangerschaft stellten die Ärzte bei Ann-Kathrin Kück in einem norddeutschen Krankenhaus fest, dass ihr Kind einen schweren Herzfehler haben wird. Sie nahmen im Mutterleib einen Eingriff vor – der schief ging. Die Ärzte dort erklärten das Kind für tot. Kück zögerte jedoch, die Abtreibungspille zu nehmen, auch weil die Ärzte in einer Klinik in Schleswig-Holstein meinten, es seien noch Herztöne da. Allerdings rechneten sie dem Kind keine allzu großen Chancen aus.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.