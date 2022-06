Steuererhöhungen nach Ende der Krise Finanzminister Bayaz schlägt „Kriegssoli“ vor

Danyal Bayaz hält Steuererhöhungen nach dem Ukraine-Krieg und der Coronapandemie für unvermeidbar. „Warum nicht so etwas wie einen Kriegssoli in so einer schwierigen Zeit“, so der baden-württembergische Finanzminister.