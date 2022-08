6 Oldtimer aller Marken glänzen auf dem Marktplatz in der Sonne. Foto: Rudel/Horst Rudel

In Deizisau hat es in diesem Jahr zwar kein Oldtimertreffen gegeben. Die glänzenden automobilen Schmuckstückchen rollten aber dennoch durch den Ort.















Die Oldtimerfreunde Deizisau haben ihr weithin bekanntes und beliebtes Treffen vor einiger Zeit absagen müssen, weil sie einfach nicht genug Helferinnen und Helfern zusammenbekommen haben. So ganz wollte es der Verein dann aber doch nicht dabei bewenden lassen – und Bürgermeister Thomas Matrohs auch nicht. Er lud zu einem „Oldtimertreffen light“ auf den Marktplatz und rannte damit beim Vorsitzenden des Clubs, Heinz Bosler, offene Türen ein. So wurden letztlich also doch noch einige der glänzenden automobilen Schmuckstückchen ausgeführt und rollten am vergangenen Sonntag in einem kleinen Korso sogar noch durch den Ort.