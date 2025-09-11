Oldtimertreffen in Esslingen-Zell: Historische Autos und Motorräder kommen nach Esslingen

1 Gut in Schuss: 30 Jahre und älter müssen die Fahrzeuge sein, die zum Oldtimertreffen in Esslingen kommen. (Symbolfoto) Foto: Lichtgut

Beim Oldtimertreffen in Esslingen gibt es am Sonntag historische Raritäten auf vier und zwei Rädern zu bewundern. Los geht es um 11 Uhr in Zell.











Beim achten Oldtimertreffen am alten Neckar in Esslingen-Zell treffen sich am Sonntag, 14. September, Fans, Fahrer und Besitzer von historischen Autos und Motorrädern.

Die vom Förderverein Zell organisierte Veranstaltung wird um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Bürger- und Vereinshaus in der Alleenstraße 1 eröffnet. Ab 11 Uhr ist dann die Zufahrt für die historischen Fahrzeuge freigegeben.

Freier Eintritt für Fans und Besitzer von Oldtimern

Teilnehmen können Besitzer und Fahrer von Pkw und Motorrädern, die vor mehr als 30 Jahren erstmals zugelassen wurden. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die Besucher dürfen sich auf historische Raritäten freuen, die aus dem alltäglichen Straßenverkehr zwar oft längst verschwunden sind, manche Besucher aber noch aus ihrer Jugend kennen oder einst sogar selbst gefahren sind. Für Gäste stehen rund um das Veranstaltungsgelände ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Fachsimpeln im Oldtimercafé

Am Nachmittag gibt es ein Oldtimercafé. Bei Kaffee und Kuchen können Besucher und Oldtimer-Freaks interessante „Benzingespräche” führen, wie die Veranstalter schreiben. Die Teilnahme am Oldtimertreffen ist für Besucher und Fahrer gratis.