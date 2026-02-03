Oldtimer-Rennen in Region Stuttgart: Solitude Revival fällt 2026 aus – so geht es mit dem Motorsport-Event weiter

Auf der alten Solitude-Rennstrecke werden seit 2008 alle zwei Jahre Oldtimer-Rennen ausgetragen. Die Veranstaltung zieht Tausende von Motorsport-Fans an. In diesem Jahr fällt sie aus.
Tausende von Motorsport- und Oldtimer-Fans säumen jedes Mal die ehemalige Rennstrecke im Glemstal. Die Oldtimer-Veranstaltung Solitude Revival ist Kult. Wo sonst der normale Autoverkehr fährt, sind historische Rennwagen und -motorräder aus verschiedenen Jahrzehnten unterwegs; Formel-Fahrzeuge, Sportwagen, Vorkriegsautomobile und Motorräder mit und ohne Seitenwagen.