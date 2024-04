Oldtimer-Messe in Stuttgart: Hochwertig, rar, schrill – diese Autos sind auf der Retro Classics zu sehen

12 Eine „Tuning-Ikone“: Das Fahrzeug aus dem Film „Manta Manta Zwoter Teil“ von 2023. Besitzer Arne hat das Fahrzeug für den Film aufgebaut. Am Steuer im Film: Til Schweiger. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Die Oldtimer-Messe Retro Classics hat teure Ikonen und gediegene Klassiker zu bieten. Aber auch Paradiesvögel der Automobil-Geschichte sind bis Sonntag in den Stuttgarter Messehallen zu begutachten. Wir zeigen eine bunte Auswahl.











Auf der Oldtimer-Messe Retro Classics in den Stuttgarter Messehallen geht es bis Sonntag auch schrill zu, wie beispielsweise die Sonderschau „Tiefer, breiter, schneller – die Tuning-Ikonen der 80er und 90er Jahre“ zeigt. Die Veranstalter versprechen den Besuchern nichts weniger als eine „Zeitreise, die zeigt was damals möglich war, und wie brave Fahrzeuge zu wahren Paradiesvögeln mutierten“.

Verbreiterte Karosserien, thekenartige Heckspoiler – despektierlich auch Pommes-Theke genannt – „Felgen wie Waschtrommeln, grelle Effektlackierungen, metallisiertes Leder sowie jede Menge HiFi bis hin zum Fernseher im Innenraum waren angesagt“, wie die Veranstalter ihre Sonderschau ankündigen. Nahezu alle Hersteller und viele Tuningfirmen buhlten dabei um Kunden, schließlich kosteten die Extras, über deren Schönheit sich bis heute trefflich streiten lässt, ordentlich Geld. Fahrzeuge der Marken VW, Opel, Mercedes-Benz, BMW, Porsche oder Ferrari, ob ein Alltagsauto oder eine Luxuskarosse – „sie alle waren nach einer‚ Individualisierungs-Kur’ nicht wiederzuerkennen, so die Veranstalter der Oldie-Messe

Unterschriften von Tina Ruland und Til Schweiger auf dem Armaturenbrett

Eine Tuning-Ikone ist bekannt aus dem Film „Manta Manta Zwoter Teil“ mit Til Schweiger . Besitzer Arne, seinen Nachnamen möchte er nicht nennen, hat das Opel-Modell seit 2010; 2014 hat er mit dem Aufbau des Fahrzeugs begonnen und es für den Film, der 2023 in den Kinos lief, fertiggestellt. Auftragsgemäß sollte es so aussehen wie das Fahrzeug aus dem ersten „Manta Manta“-Film 1991, ebenfalls mit Til Schweiger. „Ein solches Fahrzeug wollte ich schon immer haben“, sagt Arne. Das Kennzeichen HA-B 123 ist ein fiktives im Film, im richtigen Leben hat Arne, der in Hameln wohnt, das Fahrzeug auf diese Nummer zugelassen. Auf dem Armaturenbrett haben die Schauspieler, unter anderem Tina Ruland und Til Schweiger unterschrieben.

„Tiefer, breiter, schneller“ ist in Halle 3 zu sehen, genauso wie die Sonderausstellung „60 Jahre Ford Mustang“; in Halle 1 lockt „50 Jahre Porsche Turbo“ die Besucher. Auch die Oldtimer-Versteigerung am Samstag um 15 Uhr ist in Halle 1. In Halle 5 präsentiert sich Mercedes-Benz Classic, 70 Jahre Mercedes-Flügeltürer ist ebenfalls dort. Auf dem internationalen Teilemarkt finden Besucher gerne einmal bereits lange gesuchtes Zubehör und begehrte Originalteile für ihre Klassiker.

Die Retro Classics ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Die Tageskarte kostet 24 (Online 22) Euro, ermäßigte Tageskarten 19 (17) Euro. Wer ab 16 Uhr kommt zahlt 14 (12) Euro.