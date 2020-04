14 Die Feuerwehr Kirchheim ist mit vier Fahrzeugen vor Ort. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Auf einer Spritztour zwischen Kirchheim und Schlierbach fängt ein Oldtimer an zu brennen, die Feuerwehr Kirchheim löscht den Brand und fängt das ausgelaufene Benzin auf.

Kirchheim - Am Ostermontag machte der Mann mit seiner 72er Corvette – von der es nur 200 Stück gibt – eine Spritztour an seinem Geburtstag. Kurz nach Kirchheim auf der B297 in Richtung Schlierbach machte das Fahrzeuge komische Geräusche und es rauchte aus dem Motorraum. Kurze Zeit später stand der Wagen in Vollbrand. Die Feuerwehr Kirchheim war mit vier Fahrzeugen vor Ort, löschte den Wagen mit Schaum ab und fing das auslaufende Benzin auf.