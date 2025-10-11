Oldtimer-Auktion in Stuttgart: Oldtimer-Markt in Stuttgart – „Die Leute wollen mehr PS“
1
Auch dieser Porsche 911 Targa ist jüngst in Stuttgart zur ersteigern gewesen. Foto: Torsten Schöll

Die erste Automobil-Auktion in Stuttgart seit Jahrzehnten zeigt: Das Geschäft braucht einen langen Atem. Der Trend geht zu jungen PS-starken Klassikern.

Das Geschäft mit Oldtimern bietet so manche Fallstricke. Das musste kürzlich auch das Stuttgarter Auktionshaus Nagel erfahren, das nach 30 Jahren wieder eine Automobil-Auktion veranstaltet hat. Einen „Versuchsballon“ wollte das Auktionshaus, dessen Kerngeschäft eigentlich der Kunst- und Antiquitätenhandel ist, mit der Versteigerung von hochpreisigen Klassiker-Fahrzeugen im September starten. Ziel war, in ein neues, hoch umkämpftes Marktsegment vorzustoßen. Mit ins Boot genommen hatte Nagel Thomas Kamm, den ehemaligen Deutschlandchef des britischen Auktionshauses Bonhams.

