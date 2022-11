Auto fährt in Menschenmenge – zwei Tote

Oldbury in Großbritannien

1 Die englische Polizei verhaftete einen tatverdächtigen 54-jährigen Mann in Oldbury. (Symbolbild) Foto: Shutterstock/marcyano

In einer englischen Stadt ist ein 54 Jahre alter Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gerast. Es gibt Tote und Verletzte. Die Polizei nahm den Mann fest.















In England ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Bei dem Vorfall wurden ein 19-Jähriger und ein 16-jähriges Mädchen getötet. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Ein Mann und eine Frau im Alter zwischen 20 und 30 seien lebensgefährlich verletzt worden. Ein 54-jähriger Mann sei wegen des Verdachts auf gefährliches Fahren mit Todesfolge festgenommen worden, hieß es weiter.

Die Polizei bat Augenzeugen, Fotos und Videos des Vorfalls in der mittelenglischen Stadt Oldbury vom späten Sonntagabend nicht in sozialen Netzwerken zu teilen, sondern stattdessen den Ermittlern zur Verfügung zu stellen. Zu dem Zeitpunkt seien an der Unfallstelle einige Menschen versammelt gewesen. Genauere Angaben zum Geschehen machte die Polizei zunächst nicht.