1 Bundeskanzler Olaf Scholz besucht den Parteitag der baden-württembergischen SPD in Friedrichshafen. Foto: dpa/Silas Stein

Mit Zuversicht und einer Portion Angriffslust hat Bundeskanzler Olaf Scholz die baden-württembergische SPD begeistert. Sie bläst zur Attacke bei der nächsten Landtagswahl.















Das hat es bei der baden-württembergischen SPD lange nicht gegeben: Kaum hat vorne auf der Bühne die Hauptrede des Parteitags begonnen, werden in der Halle Selfies mit dem überlebensgroßen Kopf auf der Video-Wand im Hintergrund gemacht. Olaf Scholz steht dort, der Bundeskanzler, im dunklen Anzug über dem schwarzem T-Shirt – „einer von uns“, wie der Landesparteichef Andreas Stoch kurz nach der von stürmischem Beifall begleiteten Rede betont. Damit ist schon vieles davon gesagt, was den Sozialdemokraten an diesem Samstag in Friedrichshafen das Herz erwärmt. „Wir haben gesiegt. Olaf Scholz ist Kanzler“, sagt Stoch noch. Das ist ein bemerkenswertes Fazit für eine Landespartei, die das Wahljahr 2021 mit einer historischen 11-Prozent Niederlage bei der Landtags- und knapp 22-Prozent bei der Bundestagswahl abgeschlossen hat.