Oktoberfest in München: Wiesn-Besucher aus London rettet Seniorin aus der Isar

1 Ein junger Engländer sprang in die Isar und rettete einer Seniorin vermutlich das Leben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Lindenthaler

Ein junger Engländer ist für das Oktoberfest in München. In der Nähe seines Hotels wird er Zeuge eines Notfalls - und eilt zu Hilfe.











Ein Wiesn-Besucher aus London hat eine 86 Jahre alte Frau vermutlich vor dem Ertrinken in der Isar in München gerettet. Das teilte die Feuerwehr mit. Die Seniorin habe wegen einer Sehbehinderung den Abhang in den Isarkanal nicht gesehen und sei hinabgestürzt. Im Wasser habe sie sich noch an einem Ast festhalten können.

Der junge Engländer, dessen Hotel in der Nähe sei, habe die Gefahr bemerkt. Er sei couragiert ins Wasser gesprungen und habe die Frau gesichert. Gemeinsam mit der zeitnah eintreffenden Feuerwehr und der Polizei habe er sie aus dem Wasser gezogen. Die 86-Jährige kam in ein Krankenhaus.