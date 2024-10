Ohne Hirsch und Greif?: Baden-Württemberg stellt neues Logo vor

1 Kaum zu übersehen: Das neue neongelbe Design des Landes Baden-Württemberg soll an den Erfolg der The Länd Kampagne anknüpfen. Foto: Staatsministerium Land Baden-Württemberg

The Länd 2.0: Baden-Württemberg hat einen neuen Look. Das neongelbe Design der „The Länd“ Kampagne kehrt zurück und wird auf alle Landesbehörden ausgeweitet. Im neuen Logo bleiben Hirsch und Greif künftig außen vor.











Nanu, was ist denn hier los? Wer in den vergangenen Tagen auf den Internetseiten des Landes Baden-Württemberg unterwegs war, hat es vielleicht schon bemerkt. Das blassgelbe Design, das bisher den digitalen Auftritt des Landes signalisierte, ist einem neuen Look gewichen.

Modern, schlicht, einheitlich und vor allem grell - so lässt sich das neue Erscheinungsbild beschreiben, denn das neongelb der The Länd Kampagne ist nun auf alle Landesbehörden ausgeweitet worden. Im Netz stößt diese Farbauswahl teilweise auf Unmut, es sei „zu aggressiv“, schreibt ein Nutzer in den sozialen Medien.

Ade Hirsch und Greif?

Deutlich mehr Kritik gibt es da aber am neuen Logo. Hirsch und Greif müssen weichen, nur die drei Stauferlöwen bleiben im neuen Corporate Design enthalten.

Die Löwen seien eine reduzierte Darstellung, die sich besonders für digitale Anwendungen eignet, wie das Staatsministerium mitteilt. Das neue, vereinfachte Design erhöhe die Wiedererkennbarkeit und verbinde alle Behörden, von denen nicht alle das große Landeswappen tragen.

Im „Extended Logo“ weiter enthalten

Denn in diesem sind Hirsch und Greif auch weiterhin abgebildet. Das „Extended Logo“ stehe in der direkten Tradition des Landeswappens und komme bei besonderen Anlässen – beispielsweise in Urkunden oder auf Rednerpulten – zum Einsatz. Darüber hinaus soll es verwendet werden, wenn mehrere Landesinstitutionen gemeinsam kommunizieren.

Verwendung nicht allen erlaubt

Das Extended Logo darf generell nur von Behörden genutzt werden, die das Große Landeswappen tragen dürfen. Denn: Wappen sind hoheitliche Symbole. Aus diesem Grund dürfen das große und das kleine Landeswappen grundsätzlich nur von Behörden und bestimmten Institutionen geführt werden. Das ist gesetzlich festgelegt.

Hirsch und Greif fehlen auch im kleinen Landeswappen

Das große Landeswappen führen der Landtag, die Fraktionen und die Abgeordneten, die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident, die Landesregierung, die Ministerien, die Vertretungen des Landes beim Bund und bei der Europäischen Union in Brüssel, der Staatsgerichtshof, die obersten Gerichte des Landes, der Rechnungshof, die Regierungspräsidien, die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz sowie die von der Landesregierung für bestimmte Aufgabenbereiche beauftragte Personen. Das kleine Landeswappen führen alle übrigen Landesbehörden und Gerichte sowie die Notarinnen und Notare. Auch hier fehlen Hirsch und Greif.

Vereinzelte Kritik

Dass Hirsch und Löwe im Standard Logo weichen mussten, finden dennoch nicht alle gut. „Das richtige Wappen ist schöner und passt besser“ findet ein Nutzer in den sozialen Medien.

Kretschmann spricht sich für das neue Design aus

Ministerpräsident Winfried Kretschmann zeigt sich dagegen zufrieden: „Das neue Corporate Design zeigt unser Land, wie es ist: selbstbewusst, modern und traditionsbewusst.“ Die Stuttgarter Design-Agentur Strichpunkt habe dafür traditionelle Elemente wie das Landeswappen und die Farben der Landesflagge neu interpretiert. Das kräftige Gelb aus der Fachkräftekampagne The Länd sorge für Wiedererkennbarkeit.

Rollout bis 2025 geplant

Die erste Phase der Einführung des neuen Designs sei damit abgeschlossen. Nun werde die Umstellung aller digitalen und analogen Kanäle der Landesverwaltung fortgesetzt. Der vollständige Rollout, einschließlich der Integration in Webseiten, Social Media und Geschäftsausstattung soll bis Ende 2025 erfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung des Staatsministeriums.

Löwe

Der schwarze Löwe im goldenen Schild stammt aus dem Wappen des Herzogtums Schwaben und steht für Stärke und Zusammenhalt.

Hirsch und Greif

Der Hirsch repräsentiert Württemberg und symbolisiert Naturverbundenheit und Harmonie. Der Greif steht für die Region Baden und verkörpert Mut und Wachsamkeit. Zusammen mit dem Löwen sollen sie die Vielfalt und den Zusammenhalt im Land Baden-Württemberg zeigen.