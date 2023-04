1 Nicht zu stoppen: Janis McDavid auf dem Bromo-Vulkan in Indonesien. Foto: Sven Hasse

Model, Marken-Botschafter, Motivator: Der Mutmacher ohne Arme und Beine erzählt am Donnerstag in Ludwigsburg, wie er das hinbekommt. Eingeladen hat ihn Antonio Florio – einer, der seinen Traum vom selbstbestimmten Leben ebenfalls wahr gemacht hat.















Wenn er an den kommenden Donnerstag denkt, ist Antonio Florio ziemlich zufrieden. Dass er es geschafft hat, neben anderen interessanten Menschen Janis McDavid nach Ludwigsburg zu holen, freut ihn riesig. „Janis McDavid zieht sein Leben mit seiner Behinderung durch“, sagt Florio. „Seine Träume bleiben nicht nur Träume, er setzt sie um. Herausforderungen sind für ihn Ansporn – nicht Hindernisse.“ McDavis’ Impulse verströmten eine Energie, die „tagelang andauert und kreativ macht“.

Janis McDavid wurde ohne Arme und Beine geboren. Mit Hilfe von Freunden, Technik und vor allem mentaler Stärke schafft er trotzdem schier Unglaubliches: Es fährt selbst Auto, ist Motorsportler, hat schon zig Länder bereist und Gipfel erklommen. Er modelt, hat zwei Bücher geschrieben und ist als Speaker, Technologie-Markenbotschafter und Motivationstrainer aktiv. „Talente und Fähigkeiten haben nichts mit Äußerlichkeiten oder der Herkunft zu tun“, sagt der 32-Jährige. Dass er keine Arme und Beine habe, dürfe niemals der Grund sein, etwas nicht zu tun.

Bei der Inklusion gibt es noch viel zu tun, sagt Antonio Florio Foto: Pierre Johne

Am 4. Mai ist Janis McDavid Mittelpunkt des Abends „Zukunft barrierefrei gestalten“, in der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. Er wird über sein Leben erzählen und auch einer der Diskutanten auf einem Podium zum Thema Inklusion sein. Organisiert hat diesen Abend anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung der Menschen mit Behinderung Antonio Florio.

Der Vorsitzende des Vereins Selbstbestimmt Leben im Landkreis Ludwigsburg ist selbst einer, der alles daran gesetzt hat, seinen Traum wahr zu machen und sein Leben trotz schwerer Behinderung alleine zu meistern. Der Tammer, der seit seiner Geburt eine Tetraspastik hat, sitzt im Rollstuhl und ist auf Hilfe angewiesen. Dennoch hat er erreicht, dass er selbstbestimmt in seiner eigenen Wohnung leben kann. Er beschäftigt im Rahmen des so genannten Arbeitgebermodells mehrere persönliche Assistentinnen und Assistenten selbst – ein Weg, den die Kostenträger zunächst nicht akzeptieren wollten. Er musste ihn gerichtlich durchsetzen, Rückschläge inklusive. Ohne etliche Mutmacherinnen und Mutmacher, sagt Florio, wäre es ihm nicht gelungen, diese Entscheidungen mit dem notwendigen Rückenwind zu treffen und seinen Weg zu gehen. Zu ihnen zählen der 2021 verstorbene Sonderpädagoge Albert Vogel und der früher an der Evangelischen Hochschule tätige Sozialwissenschaftler Jo Jerg, der am Donnerstag auch die Podiumsdiskussion moderiert.

Nach wie vor sei es sein „überragendes Netzwerk“, das ihn ermutige, Projekte anzupacken, sagt Florio, der als Büroangestellter bei der Insel (Initiative Selbstständiges Leben Behinderter im Landkreis Ludwigsburg) arbeitet, fast 20 Jahre lang Kreisspielleiter des Schachbezirks Ludwigsburg war und mit dem Verein Selbstbestimmt Leben Veranstaltungen zur Inklusion organisiert.

Zu tun gibt es aus seiner Sicht noch vieles, findet Florio. Etwa die Abschaffung von Sonderschulkindergärten. „Die Politik macht darum einen sehr großen Bogen“, sagt er. „Für sie ist beispielsweise ein barrierefreier Bahnhof angenehmer umzusetzen – mit der Begründung ist, das gehe alle Menschen etwas an. Aber wenn wir sie an der Basis nicht ansetzten, gestalten wir die Inklusion nicht ganzheitlich, sondern nur in Teilbereichen.“

Inklusion und Inspiration

Ohne Barrieren

Zum Europäischen Protesttag für Menschen mit Behinderung findet am Donnerstag, 4. Mai, der Abend „Empowerment 2.0 / Zukunft barrierefrei gestalten“! an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Im Gespräch

Bei einem Podiumsgespräch diskutieren unter anderem die Landesbehindertenbeauftragte Simone Fischer, Berthold Deusch, Leiter des Karlsruher Integrationsamtes des Landes-Kommunalverbands für Jugend und Soziales, Schulamtsdirektor Martin Schüler aus Tübingen, Ludwigsburgs Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz, Steffen Gödecke vom Ludwigsburger Verein Insel und der Motivationstrainer Janis McDavid. Moderator ist Jo Jerg. Der Eintritt ist frei.