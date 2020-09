1 Der Täter hat die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen Foto: dpa/Jens_Schierenbeck

Am Freitagvormittag hat ein Unbekannter in Ohmden (Kreis Esslingen) die Seitenscheibe eines Minivans eingeschlagen und eine Geldbörse geklaut.

Ohmden - Auf dem Parkplatz Kreuzeiche an der K 1203 hat am Freitagvormittag ein Pkw-Aufbrecher zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, nutzte der Täter zwischen 9.10 Uhr und 10.10 Uhr die Abwesenheit des Fahrers aus und schlug an dessen Minivan die Scheibe der Fahrertür ein. Aus dem Seitenfach der Tür entwendete der Unbekannte eine Geldbörse samt Inhalt. Der angerichtete Schaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro übersteigt den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches.