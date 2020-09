1 Das teure Rennrad wurde stark beschädigt (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Dienstagabend ist ein Fahrer eines hochwertigen Rennrads in Ohmden (Kreis Esslingen) mit einem VW Bus zusammengestoßen. An dem Rennrad entstand ein hoher Schaden.

Ohmden - Ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist an einem hochwertigen Carbon Rennrad am Dienstagabend entstanden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 52-jähriger Radsportler kurz nach 18 Uhr die abschüssige Zeller Straße in Richtung Ortsmitte. Am Beginn einer Kurve am Übergang zur Hauptstraße verbremste sich der Radler und geriet mit seinem Rennrad auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender, 27 Jahre alter Lenker eines VW Bus konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Der 52-Jährige kam nach der Kollision in einem Vorgarten zum Liegen. Ersten Erkenntnissen nach hatte er leichte Verletzungen erlitten und benötigte keinen Rettungsdienst. An dem VW Bus war ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden.