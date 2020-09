1 Der 57-jährige Fahrer war mit einem Wildschwein zusammengestoßen (Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

In Ohmden (Kreis Esslingen) ist bei einem Wildunfall eine Person leicht verletzt worden. Es entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Ohmden - Am Montagmorgen ist bei einem Wildunfall in Ohmden eine Person leicht verletzt worden. Es entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 7.15 Uhr ein 57-Jähriger mit seinem Fahrzeug die K 1203 von Schlierbach herkommend in Richtung Ohmden, als ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte und mit dem Pkw kollidierte.

Das Tier wurde vom Wagen abgewiesen und stieß in der Folge noch seitlich gegen einen entgegenkommenden, 48 Jahre alten Motorradfahrer. Der Biker zog sich hierbei eine leichte Fußverletzung zu. Während sein Motorrad augenscheinlich nur leicht beschädigt wurde, war der Pkw nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.