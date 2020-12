1 Mariah Carey bei der Silvesterfeier 2018 auf dem Times Square. Foto: Brent N. Clarke/Invision/AP/dpa Foto: dpa

Mariah Carey gehört zu Weihnachten einfach dazu. Ihr neuer Christmas-Song ist bei Youtube Spitze.

Berlin - Das neue Weihnachtslied "Oh Santa" von Mariah Carey (50) mit Ariana Grande (27) und Jennifer Hudson (39) begeistert Fans weltweit. Das Musikvideo auf Careys offiziellem Youtube-Kanal wurde seit der Veröffentlichung am Freitag mehr als 13 Millionen Mal angesehen.

Das Lied befand sich in den Youtube-Trends von mehr als 60 Ländern, darunter Deutschland, die USA, Philippinen und Australien. Das berichtete das Branchenmagazin "Meedia". Seit Freitag ist auch "Mariah Careys magische Weihnachtsshow" (Mariah Carey's Magical Christmas Special) beim Streamingdienst Apple TV+ verfügbar, aus der das neue Lied stammt. Careys bisher größter Weihnachtshit ist "All I Want for Christmas Is You" von 1994. Er ist diese Woche auch schon wieder die Nummer eins der Offiziellen Deutschen Charts.

