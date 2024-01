Offensivspieler des VfB Stuttgart: Silas Katompa zeigt sich bei Kongos Nationalteam im VfB-Trikot

1 Bunte Mischung: Die Nationalmannschaft der DR Kongo mit Silas Katompa im VfB-Jersey (mittlere Reihe, 4.v.l.). Vorne sitzt der wertvollste Spieler im Kader, Yoane Wissa vom FC Brentford (untere Reihe, 2.v.l.). Foto: Fédération Congolaise de Football Association

Der Stuttgarter Flügelstürmer bereitet sich derzeit mit seiner Nationalmannschaft auf den Afrika-Cup vor – als einziger Bundesliga-Profi mit Mitspielern, die über mehrere Kontinente verteilt aktiv sind.











Link kopiert

Am nächsten Mittwoch wird es ernst für die DR Kongo: Dann startet das Team mit der Partie gegen Sambia in den Afrika-Cup, der dieses Jahr in der Elfenbeinküste ausgetragen wird. Mittendrin: Silas Katompa vom VfB Stuttgart, der seine Mitspieler natürlich seit Jahren kennt – allerdings nicht aus der Bundesliga: Der 25-Jährige ist der einzige in Deutschland aktive Profi im Kader der „Leoparden“.

Die anderen Akteure? Spielen über ganz Europa und Afrika verteilt. Die meisten sind in Frankreich am Ball (7), mehrere auch in England (3) – darunter Flügelstürmer Yoane Wissa vom FC Brentford, der in dieser Saison bereits vier Premier-League-Tore erzielt hat und dessen Marktwert das Portal Transfermarkt.de auf 25 Millionen Euro beziffert. Andere Mitspieler von Silas wiederum sind in nicht ganz so großen Ligen aktiv. In Schottland, Portugal, Tansania und Ägypten.

Heraus kommt ein bunter und vielfältiger Mix, der nun auf einem gemeinsamen Bild des kongolesischen Fußballverbands zu sehen ist. Darin tragen alle Profis das Trikot ihres jeweiligen Vereins – Silas steht im weißen VfB-Jersey in der mittleren Reihe an vierter Stelle von links. Jetzt aber landen die Vereinstrikots erst einmal im Schrank, wenn in den kommenden Wochen alle Spieler für ihr Land auflaufen werden.