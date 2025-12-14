Offensivspieler des VfB Stuttgart: Bilal El Khannouss – ein Tor-Geschenk mit bitterer Note
17
Doch das nächste Tor zählt. Bilal El Khannouss trifft in der 40. Minute zum 1:0 und ... Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Bilal El Khannouss hat sich mit einer starken Leistung und mit einem Treffer vom VfB Stuttgart verabschiedet – für einige Wochen. Der Marokkaner spielt nun den Afrika-Cup.

Nach einem 4:0-Erfolg, da lassen sich gut Späße machen. Dachte sich auch Fabian Wohlgemuth. Also ging der Sportvorstand des VfB Stuttgart nach dem Auswärtssieg seiner Mannschaft in die Kabine – sein Ziel: Bilal El Khannouss. „Ich habe ihm gesagt, dass ich gar nicht wusste, dass er so hoch springen kann“, erzählte Wohlgemuth – und berichtete auch von der Antwort des Marokkaners: „Ich springe höher als du, selbst, wenn du noch 20 Jahre jung wärst.“

