9 Angelika Camm-Daum umarmt ihren zu Tränen gerührten Mann Christoph Daum nach seiner zutiefst emotionalen Rede bei der Gedenkfeier für MV in der Mercedes-Benz-Arena. Foto: / Wolfgang List

Die Haare wachsen wieder, er lacht viel, unterdrückt aber auch seine Tränen nicht. Nach dem Schock seiner Krebs-Diagnose wirbt Christoph Daum unermüdlich für eine frühe Vorsorgeuntersuchung, die Leben rettet. Wir haben den Kämpfer in Stuttgart getroffen.















Wenn der Fußballtrainer Christoph Daum und seine Frau Angelika Camm-Daum, eine frühere Musicalsängerin, den Raum betreten, fegt ein Wirbelwind an guter Laune herein. Die beiden scherzen, reden Quatsch, lachen. An diesem Nachmittag besuchen sie den Stuttgarter Promifotografen Christof Sage und dessen Frau Bärbel Sage, mit denen das Kölner Paar seit Langem befreundet ist. Zu viert machen sie an fast jedem Jahreswechsel Urlaub in Thailand und genießen die gemeinsamen Auszeiten. Laut und fröhlich geht es hin und her.