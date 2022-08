1 So wirbt die Stadt im Internet für Arbeitskräfte. Foto: red

Der Stadt fehlt Personal – und offenbar auch Fantasie, wie man daran etwas ändern kann, beobachtet Lokalchef Jan Sellner.















Stuttgart ist nicht mehr das, was es war – und noch lange nicht das, was es sein könnte. Nach diesem Ausflug in die schwabenländische Philosophie widmen wir uns der praktischen Frage: Warum tut sich die Stadt Stuttgart so schwer damit, Personal zu gewinnen? „Auf dem Rathaus“ zu arbeiten, das war mal was! Und was ist es heute? Sagen wir es so: Als Stadt ist Stuttgart attraktiv, als Stadt Stuttgart nicht.